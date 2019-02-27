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دبلوماسي أمريكي: اتفاق "سوتشي" بخصوص إدلب مهم لحماية الحدود التركية

دبلوماسي أمريكي: اتفاق "سوتشي" بخصوص إدلب مهم لحماية الحدود التركية
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