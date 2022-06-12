دبلوماسي أمريكي: قرداحي عميل ل"حزب الله"

هاجم الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، زيارة وزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرداحي، إلى العراق، وقال: "قرداحي عميل لحزب الله".

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر ألبيرتو ميغيل فيرنانديز مقطع فيديو يظهر لقطات من زيارة قرداحي للعراق، ولقائه بقيادات سياسية، معلقا عليها بالقول: "ليست مفاجأة..إنه عميل في خدمة "حزب الله" اللبناني وسيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية..نفس الفصائل كما في بيروت".

ليست مفاجأة. إنه عميل في خدمة حزب الله اللبناني وسيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية. نفس الفصائل كما في بيروت. https://t.co/peTbN5L9A0 — Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) June 11, 2022

وفي وقت سابق، أثار وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ضجة جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لبلاده في أزماتها.

وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيها في إطار حديثه عن الأزمة التي تسببت تصريحاته بجزء منها: "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن".