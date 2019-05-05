دبلوماسي إماراتي: المعارك في ليبيا تهدف للقضاء على النفوذ القطري والتركي

أكد مصدر دبلوماسي إماراتي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المعركة التي تدور حاليا في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس هدفها "إنهاء النفوذ القطري والتركي في المنطقة".

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته لـ"سي إن إن" اليوم الأحد، إن الصراع الدائر في محيط العاصمة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، هي "لإنهاء النفوذ القطري والتركي في المنطقة ودعمهما للمليشيات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر إقليمي تأكيده أن السعودية والإمارات قدّمتا إلى حملة حفتر للسيطرة على طرابلس نحو 200 مليون دولار.

وكانت حكومة الوفاق بطرابلس برئاسة فايز السراج قد اتهمت الإمارات بدعم قوات حفتر عسكريا وبانتهاك حظر التسليح الدولي، لا سيما بعد ورود تقارير عن شن طائرات مسيرة إماراتية غارات ليلية على العاصمة الليبية طرابلس.

وسبق أن أكدت الأمم المتحدة أن الإمارات زودت قوات حفتر بنحو مائة ناقلة جنود مدرعة خلال السنوات الماضية وساعدت "الجيش الوطني" في بناء قاعدة الخادم الجوية جنوبي طرابلس.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة أن الأولوية في ليبيا هي "محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار المستدام"، مضيفا أن "مليشيات مسلحة تسيطر على طرابلس".