دبلوماسي اماراتي يغازل الاسد ويصفه بـ "القائد الحكيم"

أشاد القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى دمشق، عبد الحكيم النعيمي، بحكم بشار الأسد في سوريا، وبالعلاقات المتينة بين الجانبين.

جاء ذلك في كلمة خلال احتفال سفارة الإمارات في سوريا، مساء الإثنين، بالعيد الوطني لبلادها الـ48، والتي أبرزت تغيرا لافتا في سياسات أبو ظبي حيال النظام السوري.

وأوضح النعيمي أن "العلاقات السورية الإماراتية متينة ومتميزة وقوية، وأن الإمارات تتمنى أن يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا"، وفق تعبيره.

بدوره قال فيصل المقداد، نائب وزير خارجية النظام السوري، خلال الاحتفالية، إن بلاده "لن تنسى دور الإمارات في الوقوف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب".

وفي ديسمبر/كانون أول 2018، أعادت أبوظبي فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد إغلاق دام 7 سنوات، إذ كانت أغلقتها عام 2011 عقب اندلاع الثورة في سوريا وتعامل النظام العنيف معها.

وأيضًا قررت الجامعة العربية في نوفمبر/ تشرين ثان 2011، تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام الأسد وبدعم إيراني إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.