دبلوماسي ايراني: أسرى دواعش يقاتلون مع الجيش السوري

قال الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، الأحد، إن بعض أسرى تنظيم “الدولة” التحقوا بالجيش السوري، وشاركوا في معاركها.

وأوضح موسوي، في حوار مع قناة “الميادين” اللبنانية، أن هؤلاء العناصر الذين جرى أسرهم في سوريا، التحقوا بقوات النظام “بعدما فهموا أخطاءهم”.

وأضاف أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أوصى بـ”إصلاح أسرى التنظيم، والجماعات المحاربة ضد الحرس الثوري الإيراني، والمجموعات المقاتلة باسم إيران في المنطقة، بدل قتلهم”.

وتابع موسوي: “بعض أسرى داعش من الشباب السوري التحقوا بصفوف الجيش السوري للتكفير عن خطاياهم وشاركوا في تحرير دير الزور”.

وأردف: “النظام السوري استفاد من هؤلاء في تحرير الأراضي السورية، وفي هزيمة القوات التكفيرية الأخرى”.

من جهة أخرى، أفاد موسوي، بأن قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، كان لديه “موقف معتدل” من السعودية.

وذكر قائلا: “كان دائما يقول إنه من واجبنا مساعدة السعوديين (..) ويحب الاستماع لوجهات نظر المسؤولين الأمنيين القادمين من المملكة والإمارات والبحرين، والتواصل معهم”.

وقتلت واشنطن قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.