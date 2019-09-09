دبلوماسي تركي: ننتظر من الأوروبيين الوفاء بمتطلبات اتفاق الهجرة

قال السفير فاروق قايماقجي، معاون وزير الخارجية التركي ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، إن بلاده تنتظر الوفاء بمتطلبات الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة عام 2016.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الأحد، على هامش زيارته لجناح الشركات التركية المشاركة في معرض "IFA 2019" للإلكترونيات الاستهلاكية المقام في العاصمة الألمانية برلين.

وأشار قايماقجي إلى أن تركيا تتحمل الجزء الأكبر من أعباء أزمة الهجرة.

واستطرد: "لذلك ننتظر الوفاء بمتطلبات الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس/ آذار 2016".

وأكّد السفير التركي أهمية أن يطلق الاتحاد الأوروبي "برنامج القبول الإنساني الطوعي".

ولفت إلى عدم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار، رغم المباحثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

وتابع قايماقجي: "ننتظر أيضا زيادة الدعم المالي الذي ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديمه من أجل السوريين في تركيا، سواء من حيث الحجم أو سرعة التحويل".