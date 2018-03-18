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دبلوماسي فرنسي بالاراضي الفلسطينية موقوف في اسرائيل لدواع "امنية"

دبلوماسي فرنسي بالاراضي الفلسطينية موقوف في اسرائيل لدواع "امنية"
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