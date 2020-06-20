دبلوماسي يمني يطالب الشعب باستجواب حكومته

طالب دبلوماسي يمني مساء الجمعة، اليمنيين بوضع الحكومة الشرعية في دائرة المسائلة.

جاء ذلك في تغريدة لسفير اليمن لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(يونسكو)، محمد جميح، عقب ساعات من سيطرة الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على محافظة سقطرى شرقي البلاد.

وقال جميح:” تشير تطورات الأحداث في اليمن إلى أن على اليمنيين أن يضعوا الشرعية في دائرة المسائلة“.

ولفت إلى أن “نصوص الدستور واضحة، وعمل الشرعية واضحا”، مشيرا أن “المسائلة تكون بقياس الافعال إلى النصوص”، حد قوله.

وأضاف:” كما نسائل الحوثي عما فعل، والإنتقالي عما عمل،والاقليم والعالم عما قدم؛ ينبغي مسائلة الشرعية عن أدائها“.

وفي وقت سابق الجمعة، سيطرت قوات “الانتقالي” على مقر السلطة المحلية بسقطرى عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بمدينة حديبو، مركز المحافظة.

ووصفت الحكومة لاحقا سيطرة الانتقالي على مدينة حديبو بـ “التمرد والانقلاب الواضح على السلطة الشرعية”، متوعدة بعدم القبول به أو التهاون معه.

فيما اتهم مستشار وزير الاعلام اليمني” مختار الرحبي“ القوات السعودية المتواجدة في سقطرى بخذلان القوات الحكومة أمام هجوم الإنتقالي الجنوبي.

وتقع سقطرى ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعدت الأمور بهذه المحافظة عقب إعلان المجلس الانتقالي الانفصالي، في 26 أبريل الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب”. (الأناضول)