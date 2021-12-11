دبي.. الإعلان عن أول حكومة لا ورقية في العالم

في انجاز لافت على مستوى العالم، أصبحت حكومة دبي أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم، بحسب ما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

واعتبر ولي عهد دبي، أن الحكومة اللاورقية تكرس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال حمدان بن محمد بن راشد: "فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم … صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة".

استراتيجية دبي

وأشاد ولي عهد دبي بما حققته استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بعد أربع سنوات من إطلاقها، مُنجزةً مستهدفاتها كاملة، ومُكرّسة مكانة دبي كعاصمة رقمية رائدة وأول حكومة لا ورقية في العالم، مُثنياً سموه على فرق العمل في كافة الجهات الحكومية في الإمارة التي شاركت في إنجاح أهداف الاستراتيجية، وعملت بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق هذه النتيجة التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي كرمز عالمي للمدن الذكية المتكاملة والمستدامة، مُتمنياً لجميع فرق العمل الحكومي مزيداً من التفوق والسداد.

وقال "بن راشد": «عهدنا دائماً في دبي أن يكون احتفالنا بأي إنجاز نحققه إيذاناً ببدء العمل على تحقيق إنجاز نوعي آخر. واليوم نبدأ مرحلة جديدة في مسيرة دبي هدفها رقمنة الحياة بكافة جوانبها استناداً إلى مفاهيم الابتكار والإبداع واستشراف المستقبل. نحتفل بآخر ورقة يتم استخدامها في معاملاتنا الحكومية، ونشعر بالفخر ونحن نشهد رؤية قيادتنا تتحقق بعقول وسواعد أبناء الوطن الذين لا يدخرون جهداً في سبيل تكريس تنافسية دبي عالمياً بوصفها نموذجاً يُحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي والارتقاء به إلى أفضل مستويات الكفاءة. خطوتنا التالية تحقيق الحياة الرقمية الكاملة باعتبارها هدفاً يُجسّد ما عُرفت به دبي على الدوام من تحدي الذات للوصول إلى قمم جديدة من التميز في كافة المجالات».

وأوضح سموه أن المرحلة المقبلة ترتكز على صياغة آليات متطورة لشكل الحياة الرقمية في دبي خلال العقود الخمسة القادمة، بما في ذلك متطلبات واحتياجات حكومة المستقبل التي تلبي توقعات سكان المدن الذكية، وتوفر لهم فرصاً متجددة لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة والسعادة.

فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم … صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة. pic.twitter.com/v62vFrglKD — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 11, 2021