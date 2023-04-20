دبي تؤمن المسافرين السودانيين العالقين في مطاراتها

البوابة - أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نقلا عن المتحدث باسم مطارات دبي، بأنها ستؤمن مسافري الترانزيت السودانيين الذين لم يتمكنوا من إكمال رحلاتهم إلى الخرطوم، بسبب النزاع المسلح في بلادهم، بإقامة مؤقتة.

وأكد المتحدث باسم المطارات، اليوم الخميس، استقبال دبي لعدد محدود من المسافرين السودانيين، الذين توقفوا في مطار المدينة، لعدم قدرتهم على استكمال رحلة العودة إلى بلادهم بسبب إلغاء رحلات الطيران المتجهة إلى هناك.

ويشهد السودان، منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات دموية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تتركز معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

واسفرت الاشتباكات، عن سقوط مئات القتلى، وإصابة الآلاف من المدنيين والعسكريين، في ظل محاولة طرفي النزاع، السيطرة على المقار الحيوية، في السودان، والتي من بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وأعلن الطرفان، أمس الأربعاء، الموافقة على بدء هدنة لمدة 24 ساعة بعد دعوات دولية، حتى تتمكن المنظمات المحلية والدولية من تقديم المساعدات الإغاثية الضرورية.