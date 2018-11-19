دبي تبني أكبر مركز تجاري رياضي في العالم

وتضمّ دبي العديد من المجمّعات والمراكز التجارية بينها "دبي مول"، أحد أكبر المجمّعات التجارية في العالم.

أعلنت شركة "فيفا سيتي" الإماراتية ومقرّها دبي عن تطوير مشروع باسم "سبورت سوسايتي" هو عبارة عن "أكبر مجمّع تجاري رياضي في العالم"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الاماراتية.

وقالت الوكالة إنّ المشروع "يلبّي طموحات السكان والسياح ويرتقي بمفهوم المراكز الرياضية الى مستويات غير مسبوقة"، مشيرة إلى أنّه "سيجري افتتاحه في حدث عالمي خلال 2020".

وقال إدغار بوف رئيس التصميم في "فيفا سيتي" إنّ المشروع ينطوي على "مفاجآت كبيرة سواء في التصميم او النشاطات مع صياغة تجربة متفردة بالجمع بين التسوق والترفيه والرياضة".

ويتّخذ المشروع موقعا مهما في دبي على مقربة من الاحياء القديمة في منطقة ديرة.

وتضمّ دبي العديد من المجمّعات والمراكز التجارية بينها "دبي مول"، أحد أكبر المجمّعات التجارية في العالم.