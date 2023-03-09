دبي ترفع مستوى المنافسة على ريادة الاعلام وتطلق "بليـنكْس" (blinx)

في سياق احتدام المنافسة على قيادة الاعلام العربي، اطلقت دبي "بليـنكْس" (blinx) الذي يعد أوّل "ميديا هَب" (Media Hub) من نوعه بقدرات التلفزيون والاعلام الرقمي.

ووفق المعلومات فان المشروع الاعلامي الجديد سيستهدف جيل الزِد (Gen Z) كذلك جيل الألفية (Millennials) في المنطقة وخارجها، واشارت مصادر وتقارير الى انه سيتم إطلاقه قريباً عبر المنصّات والشاشات الذكية

واعلن المدير العام لـ "بليـنكْس" (blinx) نخله الحاج أن الهدف من المشروع الريادي "إشراك الشباب في تجربة إعلامية فريدة تجمع ما بين رحابة السوشيال ميديا وتميز الإعلام المحترف، بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزَّز المتعدِّد الأبعاد"

واكد القائمون على "بليـنكْس" الى ان مشروعهم يرفع شعار "محتوى أكثر، صَخَب أقل" واشاروا الى ان هذا المشروع الريادي "تجربة إعلامية رقمية ترقى إلى العالمية، وتتماهى مع تطلّعات الشابات والشبّان في المنطقة، وهو من الشباب والى الشباب"

وتم تجهيز "بليـنكْس" بأحدث الاستوديوات وتقنيات الإنتاج بالواقع المُمدَّد (Extended Reality) لمُحاكاة ‎الميتافيرس كما تم تزويد غرف التحكّم بأحدث أدوات الإنتاج المباشر التي تتماشى مع العصر الرقمي الحديث