دبي تشدد اجراءاتها لمكافحة الكورونا وتغلق سوق الذهب

سجلت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات.

قالت حكومة دبي الثلاثاء إنها ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة طيران الإمارات التابعة للحكومة للتغلب على الآثار المدمرة لتفشي فيروس كورونا وحظرت الحركة بالكامل في حي يشتهر بأسواق الذهب والتوابل.

واتخذت دولة الإمارات التي تعد مركز السياحة والأعمال الرئيسي بالمنطقة إجراءات صارمة لمكافحة انتشار الفيروس من بينها وقف حركة السفر بالطائرات مؤقتا وأطلقت حملة تعقيم بأنحاء البلاد.

ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح حتى الخامس من أبريل نيسان لتطهير البلاد بشكل أوسع، لكن دبي أعلنت في وقت متأخر الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين.

وقال تاجر أرز يعمل في الراس لكنه يسكن في إمارة الشارقة "سعيد لأنهم يفعلون ذلك، فهذا لحمايتنا". وأضاف التاجر الذي رفض نشر اسمه في تصريحات لرويترز أنه يباشر عمله الآن عبر الإنترنت.

وأغلقت دبي المداخل المؤدية إلى الراس وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث مُنعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران التي تعد مركزا إقليميا لتفشي الفيروس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن السلطات ستلبي الاحتياجات الأساسية لسكان الراس.

وأكدت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات. وتعتزم فتح (مراكز مسح من المركبة) للكشف عن الفيروس في أنحاء البلاد بعد افتتاح أول مركز من نوعه الأسبوع الماضي في العاصمة أبوظبي.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الحكومية "لن نتهاون فيما يمس حياة أهلنا ومجتمعنا الذين هم أمانة في أعناقنا من مواطنين ومقيمين.. وفي الوقت نفسه لن نوقف عجلة التنمية والاقتصاد وسنستمر بحكمة وحذر حتى تمر هذه المرحلة وتعود البلد أقوى من السابق".

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد إن حكومة الإمارة ستضخ رأسمالا جديدا في شركة طيران الإمارات نظرا لما تمثله من أهمية استراتيجية لاقتصاد دبي والإمارات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في دول الخليج الست أكثر من 3700 حالة و18 وفاة.

وفي الكويت التي كانت أول دولة خليجية توقف رحلات السفر جوا وتفرض حظر تجول جزئيا قال وزير الصحة إن الصورة ستتضح أكثر مع بداية شهر يونيو حزيران في حال التزام الجميع من مواطنين ومقيمين بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وقال باسل الصباح لصحيفة الراي "إذا استمر استقرار الإصابات والسيطرة الصحية على الفيروس فإن التخفيف التدريجي للإجراءات الراهنة آت، وقد تعود الحياة خطوة بعد خطوة، ولكن إذا تزايد معدل الانتشار فإن العودة للحياة الطبيعية ستكون مؤجلة، ولا نستبعد أن يقرر مجلس الوزراء الحظر الكامل للتجول حرصا على ضبط انتشار الوباء بين الناس".

وسجلت الكويت 23 إصابة جديدة يوم الثلاثاء ليرتفع إجمالي الحالات إلى 289. وفي السعودية تجاوز عدد حالات الإصابة 1400 وشهدت المملكة ثماني حالات وفاة.