دبي.. حكومة بلا أوراق بنهاية العام

كشف، حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، عن قرب دبي في دولة الإمارات من إعلان حكومتها خالية من الأوراق.

وخلال حلقة نقاش بعنوان "الطفرة المقبلة في البنية التحتية الخضراء"، أفاد المنصوري بأن "دبي على المسار الصحيح لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بنهاية العام، بعد أن نجحت في توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق في دبي منذ 2016".

ولفت مدير عام هيئة دبي الرقمية إلى وجود أكثر من 100 معاملة في ثماني جهات حكومية حاليا، تتم من دون أوراق، مصرحا بأنه سيجري الإعلان خلال معرض "أسبوع جيتكس للتقنية"، منتصف الشهر الجاري، عن ست جهات حكومية جديدة، "لنكون قد تمكنا من تحقيق وفرة بأكثر من مليار درهم منذ إطلاق الاستراتيجية في 2016 حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى توفير أكثر من 300 مليون ورقة ونحو 39 ألف شجرة".

وأوضح المنصوري أن حكومة دبي في طريقها إلى إعلان دبي حكومة خالية من الأوراق تماما، وذلك بحلول نهاية العام الجاري.