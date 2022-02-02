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دجاجة تحاول التسلل للبنتاغون.. وجمعية الرفق بالحيوان تتدخل

منشور 02 شباط / فبراير 2022 - 08:18
دجاجة البنتاغون
دجاجة البنتاغون

كشفت جمعية الرفق بالحيوان أنها  تدخلت لسحب دجاجة كانت "تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاغون"، أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم.

وأشارت جمعية "Animal Welfare League of Arlington" عبر حساباتها على مواقع التواصل إلى استدعاء موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى القن.

دجاجة البنتاغون
دجاجة البنتاغون

 

كذلك ذكرت صحيفة "Military Times" المتخصصة في الشؤون العسكرية، خبر الدجاجة، وسألت ساخرة: "هل تاهت (الدجاجة) ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة على هذه الأسئلة.

ودعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم إيثل روزنبرغ، وهي أميركية شهيرة أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفياتي في خمسينات القرن العشرين.

 

كلمات دالة:جمعية الرفق بالحيواندجاجةالبنتاغونوزارة الدفاع الاميركية- البنتاغونجمعية للرفق بالحيوانالقندجاجة البنتاغون

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