دخول ظريف المستشفى يضطر روحاني لاستقبال بن علوي

الرئيس الإيراني حسن روحاني

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بعد وعكة صحية مفاجئة أعيت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن ظريف ألغى كافة لقاءاته المقررة أمس واليوم، بما فيها اللقاء مع نظيره العماني.

وأضاف: "نقل ظريف إلى المستشفى إثر وعكة صحية، وبناء على توصية الطبيب المعالج، فالوزير يحتاج للراحة التامة، ما أدى إلى إلغاء برامج لقاءاته منذ يوم أمس إضافة إلى لقاءات اليوم كافة بما فيها لقاؤه مع الوزير يوسف بن علوي".

والتقى يوسف بن علوي خلال زيارته إلى طهران، التي تستمر ليومين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، ومسؤولين سياسيين واقتصاديين.