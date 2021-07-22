دراسة أمريكية تكشف مدى خطورة الملء السريع لسد النهضة على مصر

حذرت دراسة أمريكية من الأضرار الكارثية التي يمكن أن تحدث لمصر، جراء الملء السريع لسد النهضة الإثيوبي .

وأظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة “البحوث البيئية”، أن الملء السريع لسد النهضة عند منابع نهر النيل، قد يقلل إمدادات المياه إلى مصر بمقدار أكثر من الثلث.

وقال عالم الفضاء المصري عصام حجي، الذي شارك في الدراسة التي نشرت في جامعة جنوب كاليفورنيا، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”:

"بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي: تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 72%، وصول معدل البطالة إلى نسبة تصل لـ25%، انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل إلى 8%".

بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي:

1. تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل الى 72٪

2. وصول معدل البطالة الى نسبة تصل الى 25٪

3. انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل الى 8٪

4. عجز مائي متوسط يقارب 40٪ من الموازنة المائية السنويةhttps://t.co/WGDzSjT4Zq pic.twitter.com/PtueMzaUMh — د. عصام حجي (@essamheggy) June 13, 2021

حلول لسد العجز المائي

وعلى الرغم من المخاطر التي ذكرتها الدراسة، فإنها قدمت عددا من الحلول المقترحة لسد العجز في الموارد المائية من خلال ضخ المزيد من المياه الجوفية وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل وتحسين أنظمة الري ووسائل أخرى.

وتعليقا على هذه الدراسة، قال خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق، الدكتور ضياء القوصي، إن “هذه الدراسة تقتصر على سيناريو واحد فقط، وهو ملء الخزان خلال ثلاث سنوات، ولذلك فإن هذه الدراسة تعتبر “افتراضية وغير واقعية”.

وأجاب القوصي على عدد من الأسئلة في هذا الخصوص في حلقة جديدة من برنامج “واتس نيو” مع الإعلامي أشرف شهاب، وكان من أبرزها: “لماذا يعتبر أن هذه الدراسة الأمريكية افتراضية وغير واقعية؟ وكيف ينظر إلى رسائل الطمأنة التي بعثتها إثيوبيا بعد إعلانها انتهاء الملء الثاني لسد النهضة؟”.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت الإثنين الماضي الانتهاء من الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، ما دفع السودان إلى تجديد موقفه برفض الإجراءات الأحادية وسياسات فرض الأمر الواقع