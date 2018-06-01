درعا على طاولة البحث بين روسيا وإسرائيل

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عندما التقيا في موسكو، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وكانت الولايات المتحدة حذرت سوريا الأسبوع الماضي من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ردا على انتهاك وقف إطلاق النار في جنوب سوريا بعد ورود تقارير عن عملية عسكرية وشيكة في منطقة خفض التصعيد.

وتسيطر المعارضة على مساحات من جنوب غرب سوريا على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بينما تهيمن القوات الحكومية السورية وفصائل متحالفة معها مدعومة من إيران على منطقة قريبة.

ونقلت تاس عن شويغو قوله خلال اجتماع مع ليبرمان في العاصمة الروسية "هناك قضايا كثيرة مثارة"

وأضاف لليبرمان "يجب علينا أن نبحث اليوم كل شيء يخص العمل على الحدود في منطقة خفض التصعيد بجنوب سوريا حيث لدينا اتفاق مع الأردن والولايات المتحدة".

ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان عن ليبرمان قوله لشويغو "إسرائيل تقدر بشدة تفهم روسيا لاحتياجاتنا الأمنية".

وذكر البيان أن الرجلين اجتمعا لأكثر من 90 دقيقة وبحثا "المسائل الأمنية التي تهم الجانبين والوضع في سوريا والحملة الإسرائيلية لمنع إيران من ترسيخ وجودها في سوريا".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي في وقت لاحق "أحدث التطورات الإقليمية والوجود الإيراني في سوريا".

وذكر تلفزيون القناة الأولى الإسرائيلي أن المحادثة تطرقت إلى ترتيب محتمل لمنع أي وجود إيراني في جنوب سوريا على مسافة لا تقل عن 70 إلى 80 كيلومترا من الحدود السورية الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن انسحاب كل القوات غير السورية من منطقة الحدود الجنوبية لسوريا مع إسرائيل ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن.