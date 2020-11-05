دعم بريطاني للهيئة المستقلة للانتخابات في الاردن

التقت سفيرة بريطانيا لدى الأردن السيدة بريدجيت بريند أمس رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة حيث عبرت عن دعم بريطانيا للانتخابات البرلمانية الأردنية التي ستقام في العاشر من تشرين الثاني. تقدم بريطانيا 500,000 جنيه إسترليني للهيئة المستقلة للانتخاب دعمًا لعملية الاقتراع.

يشمل دعم بريطانيا للهيئة المستقلة للانتخاب ما يلي:

• المعدات الضرورية للمساهمة في ضمان سير الانتخابات بطريقة سلسة

• التواصل للمساهمة في بناء الوعي والفهم حول العملية الانتخابية

• إشراك 7500 متطوع من فئة الشباب للمساهمة في دعم العملية الانتخابية

قالت السفيرة بريدجيت بريند:

"يسعدني تقديم بريطانيا الدعم المالي للهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام. إنها جزء مهم من العملية الديمقراطية في الأردن. أرحب بشكل خاص بتركيز الهيئة المستقلة للانتخاب على تشجيع مشاركة جميع المواطنين بهذه الانتخابات."

