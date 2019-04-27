دعوات في السعودية لـ"إنقاذ عائلات الناشطين" ونجل العودة

دعا مغردون في السعودية، إلى "إنقاذ عائلات الناشطين"، والمعتقلين، ومنع تقييد حريتهم، والتضييق عليهم.

واستعرض حساب "معتقلي الرأي"، جانبا من أشكال التضييق على عائلات الناشطين في الخارج، أو المعتقلين على خلفيات متعلقة بحرية التعبير.

وعلق عبد الله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة على هاشتاغ "إنقاذ عائلات الناشطين"، مغردا: "استهداف عوائل الناشطين كارثة غير مسبوقة، تجاوزوا فيها حتى معايير الجاهلية".

وأضاف: "17 شخصا من عائلتي ممنوعون من السفر، بما فيهم هؤلاء الأطفال في الصورة، وعمي د. خالد معتقل منذ سنة ونصف فقط لأنه غرد عن والدي، وهو يعاني من عدة مشاكل صحية.. شفاه الله وفرج عنه".

ويتمثل تضييق السلطات على عائلات الناشطين، بمنعهم من السفر، وإيقاف خدماتهم المالية، واستدعاء بعضهم للتحقيق بشكل متكرر.

ومن بين من تم استهداف عائلته بمنعها من السفر، الأكاديميان أحمد بن راشد بن سعيد، وسعيد بن ناصر الغامدي.