دعوات للرباط عقب اقتحامات واسعة للمسجد للأقصى

اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين اليهود صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح ناشط مقدسي من داخل الأقصى، أن هناك حالة من "التوتر الشديد داخل المسجد الأقصى"، مؤكدا أن "اعداد كبيرة من المتطرفين اقتحمت باحات المسجد حتى الآن".



وذكر في حديثه لـ"عربي21"، أن "عدد المقتحمين تجاوز حتى اللحظة (9:00) 100 مستوطن إسرائيلي اقتحموا الأقصى على جولتين، إضافة لنحو 100 من عناصر القوات الخاصة الإسرائيلية، وعناصر المخابرات".



وأكد أن "هناك العديد من الحواجز على أبواب الأقصى، إضافة لتوجد كثيف لقوات الاحتلال على الأبواب"، منوها أن "قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول للأقصى بعد صلاة الفجر".



بدوره، استنكر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة، وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بشدة هذه الاقتحامات، لافتا أن "هذه الاقتحامات تتكرر بشكل مستمر للمسجد الأقصى، وبخاصة في أعياد اليهود".

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وأكد في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "هذه الاقتحامات، يحاول الاحتلال من خلالها إلى فرض واقع جديد إن استطاعوا"، مشددا على أن "هذه الاقتحامات والمحاولات؛ يائسة وفاشلة لأن المسلمين يتصدون لها بشكل دائم".



وفي الوقت الذي يدنس فيه الأقصى ويقتحم من قبل المتطرفين، قال الشيخ صبري: "الأنظمة العربية والإسلامية تتفرج علينا، بل منها ما يتجاهل موضوع القدس"، مؤكدا أن "البوصلة العربية والإسلامية انحرف عن القدس والمسجد الأقصى، وهذا ما يحصل".



ونوه إلى أنه "في كل مرة يحاول الاحتلال باقتحاماته استفزاز المسلمين واعتقال الشباب وإبعادهم عن المسجد الأقصى"، مشددا على أهمية وضرورة التواجد في المسجد الأقصى، مطالبا الجميع بـ"شد الرحال إليه في كل الأوقات، من أجل إعمار والحفاظ عليه والدفاع عنه".



وسبق أن دعت جماعة "منظمات الهيكل" المزعوم المتطرفة، إلى شن اقتحامات واسعة خلال فترة الأعياد اليهودية، والتي منها عيد "رأس السنة العبرية"، "يوم الغفران" و "عيد العرش".



وطالبت الجماعة بضرورة أن تكون الاقتحامات جماعية وعائلية وبأعداد كبيرة، وتبدأ من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، متعهدة بتأمين وجبات وحلويات للمقتحمين عند باب المغاربة، وإقامة خيمة للخدمات عند مدخل جسر باب المغاربة.