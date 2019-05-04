دعوات للسلام العالمي من قبل امبراطور اليابان الجديد

قال امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو بعد تنازل والده أكيهيتو "آمل بصدق في أن تبحث بلادنا، جنبا إلى جنب مع الدول الأجنبية، عن السلام العالمي والمزيد من التنمية".

و دعا الامبراطور في خطابه العلني الأول أمام عشرات آلاف إلى السلام العالمي.

وظهر الامبراطور الـ 126، البالغ من العمر 59 عاما وهو يرتدي معطفا غامق اللون، بشكل وجيز من أعلى شرفة محاطة بزجاج مدرّع في القصر الإمبراطوري بطوكيو، إلى جانب الإمبراطورة ماساكو التي ارتدت فستانًا أصفر أنيقا مع قبعة وقلادة من اللؤلؤ.

وكان هناك أفراد آخرون من العائلة الامبراطورية. لكنّ الامبراطور والامبراطورة الفخريين أكيهيتو وميشيكو لم يحضرا، إثر قرارهما الانسحاب من الحياة العامة بعد ثلاثين عاما في الحكم.

وهذه المرة الأولى خلال قرنين التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش وهو حي بموجب قانون استثنائي وضع خصيصا لأكيهيتو.