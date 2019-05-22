دعوات لوقف القتال في ادلب والمعارضة تعرض صورا لنائب "النمر" الاسير

دعا الممثل الأميركي الخاص بسوريا، جيمس جيفري الى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب التي تصاعد فيها العنف في الآونة الأخيرة، وقال إن الولايات المتحدة تعمل من أجل وقف الاشتباكات التي فرضت ضغوطاً هائلة على المدنيين هناك.

وأضاف جيفري، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "ما نحتاجه حقا في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار.. نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا".

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إن "إخلاء موقع المراقبة في إدلب بعد هجوم النظام لن يحدث بالتأكيد، لن يحدث في أي مكان"، وأضاف "لن تتراجع القوات المسلحة التركية من مكان تمركزها".

وتمكنت فصائل المعارضة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من شن هجوم معاكس على مواقع قوات النظام في ريف حماة الشمالي، وتمكنت بعد معارك عنيفة من استعادة السيطرة على بلدة كفرنبودة، بعد أيام من توسع قوات النظام والميليشيات المساندة في المنطقة على حساب الفصائل بدعم روسي.

وعرضت فصائل المعارضة افلام فيديو خلال التحقيق مع نائب العميد سهيل الحسن الملقب بـ النمر الذي وقع في الاسر قبل يومين ويتعلق الامر بالعقيد عدنان حبيب