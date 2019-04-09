دعوة إلى حماية حقوق الإنسان في العالم العربي

لجنة حقوق الإنسان العربية أسست عام 2008 عقب دخول الميثاق العربي حيز النفاذ

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» المستشار محمد الضاحي، على ضرورة العمل العربي المشترك والتعاون مع كافة الآليات والجهات المعنية بحقوق الإنسان للارتقاء وحماية حقوق الانسان في العالم العربي.

وشدد الضاحي في تصريح صحافي، اليوم (الثلثاء)، على أهمية مصادقة الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال مصادقتها وانضمامها إليه وفق صحيفة الحياة السعودية

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية أسست عام 2008 عقب دخول الميثاق العربي حيز النفاذ وتتكون من سبعة أعضاء من الدول الأطراف في الميثاق بصفتهم الشخصية ويتمتعون بكافة الحصانات في إطار عملهم، علماً بأن اللجنة معنية بتلقي تقارير الدول الأطراف وإصدار الملاحظات والتوصيات حول مدى أعمالها لأحكام الميثاق المختلفة على صعيدي التشريع والممارسة.