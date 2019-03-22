دعوى في باريس ضد الإمارات تتهمها بتجنيد مرتزقة فرنسيين

يهدف تشكيل فرقة المرتزقة إلى اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني

قالت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية إن مكتب محاماة فرنسيا قام اليوم برفع قضية بمحكمة في باريس يتهم فيها الإمارات بتجنيد "مرتزقة فرنسيين" لتنفيذ عمليات اغتيالات في اليمن.

وقالت المجلة إن مكتب المحاماة "أنسيل" تقدم بدعوى للمحكمة العليا في باريس ضد جنود سابقين في الجيش الفرنسي.ورفعت الدعوى بتكليف من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، وهي منظمة دولية غير حكومية تتكون من منظمات وناشطين ومتطوعين.

وتطرفت المجلة إلى تقرير نشره موقع "بازفيد" الأمريكي في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قال إن أبوظبي تعاقدت مع شركة أمن خاصة أمريكية تسمى "سباير أوبريشن"، بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مشكلة من جنود سابقين توكل إليهم مهمة اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.

وقال تقرير الموقع الأمريكي إن القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، توسط للتعاقد مع "سباير أوبريشن"، ودحلان هو مستشار مقرب من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ويقيم في الإمارات منذ العام 2011.

ووفقا للصحيفة، فإنه ومع نهاية العام 2015 شكلت الشركة الأمنية الأمريكية فرقة مرتزقة مكونة من ثلاثة جنود أمريكيين سابقين من القوات الخاصة، وتسعة جنود سابقين في الفيلق الأجنبي الفرنسي، وهي فرقة خاصة بالجيش الفرنسي.

عربي21