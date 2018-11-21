دعوى قضائية ضد القوات الاماراتية في اليمن بتهمة ارتكاب جرائم حرب
تقدم "التحالف الدولي لحماية الحقوق والحريات" ("AIDL") ومجموعة مواطنين يمنيين بدعوى قضائية في باريس بشأن جرائم حرب باليمن.
وأفادت صحيفة "L'Express" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن المحامي الفرنسي، جوزيف بريهام، قام بإحالة دعوى قضائية في محكمة باريس ضد القوات الإماراتية.
وأوضحت الصحفية أن الدعوى المشتركة قدمت باسم "التحالف الدولي لحماية الحقوق والحريات" الفرنسية غير الحكومية و6 مواطنين يمنيين.
ويمر اليمن منذ سبتمبر 2014 بنزاع مسلح مستمر بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية.
[INFO L'EXPRESS] MBZ accusé de "complicité de crimes de guerre". Reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron ce mercredi, l'homme fort des Emirats arabes unis est visé par une plainte à Paris. https://t.co/5ejo8Pmshi via @LExpress— Laurent Léger (@laurent_leger) ٢١ نوفمبر ٢٠١٨
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي ويخوض العسكريون هناك أعمالا قتالية على الأرض ضد الحوثيين .
ويواجه التحالف الدولي اتهامات متكررة بقتل مئات المدنيين جراء غاراته الجوية على اليمن.