دعوى قضائية ضد القوات الاماراتية في اليمن بتهمة ارتكاب جرائم حرب

القوات الاماراتية ارتكبت جرائم بحق ابناء اليمن

تقدم "التحالف الدولي لحماية الحقوق والحريات" ("AIDL") ومجموعة مواطنين يمنيين بدعوى قضائية في باريس بشأن جرائم حرب باليمن.

وأفادت صحيفة "L'Express" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن المحامي الفرنسي، جوزيف بريهام، قام بإحالة دعوى قضائية في محكمة باريس ضد القوات الإماراتية.

وأوضحت الصحفية أن الدعوى المشتركة قدمت باسم "التحالف الدولي لحماية الحقوق والحريات" الفرنسية غير الحكومية و6 مواطنين يمنيين.