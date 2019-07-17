دعوى قضائية ضد الكويتي "ناصر الدويلة" لمنع دخوله مصر

أقام المحامي المصري سمير صبري دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، طالب فيها بإدراج اسم الكاتب السياسي والبرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة، على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، على خلفية تغريداته حول جماعة الإخوان المسلمين المتهم بالتعاطف معها.

وقال المحامي صبري إن ”الدويلة اعتاد الهجوم على دول الخليج ومساندة جماعة الإخوان“، وذلك على خلفية قضية الخلية الإخوانية المصرية التي تم القبض عليها أخيرًا في الكويت وتسليمها لمصر، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وجاءت مطالبة المحامي المصري بمنع دخول الدويلة إلى بلاده، على خلفية تغريدة الأخير التي جاء فيها ”تصرّف وزارة الداخلية الكويتية مخالف للدستور، وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال وتسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة، وللأسف كان بيان وزارة الداخلية الكويتية يتضمن تنازلًا عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خلية إرهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدًّا في تدخلها“.