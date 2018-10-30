دعوى قضائية في لبنان بسبب مقال صحافي ينتقد بن سلمان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

طالب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سليم جريصاتي، بتحريك دعوى الحق العام بحق كاتب صحافي على خلفية مقال يسيء إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن الوزير جريصاتي طلب اليوم من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور في عدد الثلاثاء من صحيفة الديار بعنوان “دعوة من الديار إلى البخاري لزيارتها”، والناشر والمدير المسؤول لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحافي وتمس بولي العهد السعودي وتعكر صلات لبنان بالسعودية.

من جهته كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بحسب الوكالة، ” المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان بإجراء تحقيق بشأن ما ورد في المقال.”

وكانت صحيفة الديار اللبنانية قد نشرت مقالاً اليوم تضمن عبارات نابية بحق ولي العهد السعودي، ووصفه بـ ” الكلب المختبيء في الملجأ بعدما قتل الصحافي جمال خاشقجي”، كما وصفه بـ ” الجبان” و “الخنزير” والحقير”.

ووصف المقال أيضاً القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري بـ ” الجبان “، ودعاه إلى الرحيل من لبنان.

ولم تورد الصحيفة اسم كاتب المقال.