دعوى مصرية على قناة أمريكية حرّفت حديثا للسيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قرر المحامي بالنقض والدستورية العليا باسم وهبة، إقامة دعوى تعويض مدني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية بعد تحريفها حوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويطالب المحامي في دعوته بتعويض قدره 100 مليون جنيه يتم إيداعها بصندوق تحيا مصر، حيث قامت الشبكة باختزال حوار الرئيس المصري بشكل لا يليق بحجم مصر ورئيسها، حسب قوله.

كما قرر أيضا تقديم بلاغ للنائب العام لوضع المسؤول عن الحوار على قوائم ترقب الوصول.

وكانت الشبكة الأمريكية نشرت حوارا أجرته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأثار أصداء واسعة حتى قبل بثه أمس الأحد، بسبب إشارة القناة إلى أن السفير المصري لدى الولايات المتحدة طلب منها عدم نشر الحوار.