دفعة أولى من اللاجئين السوريين بلبنان تصل الحدود

وصلت أول دفعة من اللاجئين السوريين القادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص، وذلك تمهيدا لعودتهم إلى مناطقهم حيث تم استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال المهجرين العائدين من مخيمات اللجوء في لبنان.

فيما تقوم دفعة ثانية من اللاجئين السوريين في لبنان بالتجمع في وادي حميد في عرسال الحدودية حيث تضم القافلة تضم 400 نازح سوري، تمهيدا للعودة إلى الأراضي السورية أيضا عبر معبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية باتجاه القلمون الغربي عقب تسوية أوضاعهم في مركز إيواء الجراجير، بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني وفريق من الصليب الأحمر".