دكتوراة لـ محمد بن سلمان

منحت جامعة جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية مساء امس السبت شهادة الدكتوراة الفخرية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة لولي عهد المملكة السعودية الامير محمد بن سلمان الذي يزور البلاد

وقالت مصادر اعلامية سعودية من بينها وكالة الانباء الرسمية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استلم شهادة الدكتوراه خلال استقباله في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، لرئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.

سمو #ولي_العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة، وسموه يؤكد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة.https://t.co/Wio1E0cBNb#ولي_العهد_في_تايلند #واس pic.twitter.com/dWznNgIHmO — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 19, 2022



وقدم رئيس الجامعة شكره وتقديره لولي العهد السعودي على الجهود التي تبذلها العربية السعودية من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة"، فيما أكد محمد بن سلمان دعم السعودية لكافة الجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة