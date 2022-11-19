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دكتوراة لـ محمد بن سلمان

منشور 19 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:40
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

منحت جامعة جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية مساء امس السبت شهادة الدكتوراة الفخرية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة لولي عهد المملكة السعودية الامير محمد بن سلمان الذي يزور البلاد
وقالت مصادر اعلامية سعودية من بينها وكالة الانباء الرسمية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استلم شهادة الدكتوراه خلال استقباله  في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، لرئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.

 


وقدم رئيس الجامعة شكره وتقديره لولي العهد السعودي على الجهود التي تبذلها العربية السعودية من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة"، فيما أكد محمد بن سلمان دعم السعودية لكافة الجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة 

 

 

 


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