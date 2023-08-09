دكتور جامعي اردني يعمل صانع قهوة ليعيل اسرته

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات النشطاء في الاردن بقصة الدكتور سلام المومني الذي يحمل درجة الدكتوراة بخبرة 14 عاما حيث اضطر ليعمل صانعا للقهوة ليعيل اسرته

وقال موقع عمون الالكتروني المحلي ان الدكتور سلام المومني ( 55 سنة ) استنجد بابنه ليجد له وظيفة "صانع قهوة" بالأجرة اليومية في أحدى محلات "قهوة الشوارع" باجر يومي 8 دنانير فقط (11 دولار) في إربد شمال البلاد

وتحدث الدكتور المومني عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة وعجزة عن تامين متطلبات اولاده خاصة الجامعيين منهم وهما اثنين في الاسرة من اصل سبعة

ويقول المومني بانه كان مدرسا في جامعة خاصة بقسم المحاسبة لكنها أنهت خدماته ليضطر ان يعمل مع ابنه في "قهوة الشوارع" وهي المحلات الصعيرة التي تؤمن القهوة للسائقين

المومني وامام الضائقة الخانقة التي يمر بها عرض شقته في المزاد العلني بسبب عجزه عن دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليها