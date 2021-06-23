"دلتا" تهدد فرنسا.. وقلق في الهند من تحور السلالة

حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جبرائيل أتال، اليوم الأربعاء، من سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر تدريجيا في فرنسا.

وفي حديث تلفزيوني، دعا جبرائيل أتال إلى "اليقظة والحذر التامين"، وذلك بعد أيام قليلة من آخر خطوة من رفع حظر التجوال الذي دام منذ أكتوبر 2020، وحرية تنقل شبه في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قد أعلن قرار إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع بداية من الخميس الماضي، باستثناء الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة، حيث قال كاستكس إن هذا القرار جاء بناء على تحسن الوضع الصحي "بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع".

وأوضح أنه سيتم تغيير قرارات المحافظات التي تنظم ارتداء الكمامات في الهواء الطلق اعتبارا من 17 يونيو.

كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل.

وأشار كاستكس إلى أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس، ومن المفترض أيضا إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه

قلق في الهند

من جهة أخرى أعربت السلطات الصحية الهندية عن قلقها إزاء تفشي طفرة متحورة جديدة من سلالة "دلتا" لفيروس كورونا اكتشفت لأول مرة الأسبوع الماضي في أراضي البلاد.

وأعلن وزير الصحة الهندي راجيش بوشان أمس الثلاثاء أن الحكومة أدرجت الطفرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "دلتا+" على قائمة السلالات المثيرة للقلق، بعد رصد 22 إصابة بها في ستة من أقاليم البلاد.

وحتى الآن، ارتفع عدد الإصابات بـ"دلتا+" في الهند إلى نحو 40 حالة، حسب وزارة الصحة.

وأفادت قناة NDTV الهندية نقلا عن مصادر طبية بأن 21 من هذه الإصابات تعود إلى ولاية ماهاراشترا.

وفيما يواصل الخبراء دراسة الطفرة الجديدة، حذرت الحكومة الهندية من أن "دلتا+"، مثل "دلتا" الأصلية، تمثل سلالة شديدة العدوى وذات قدرة على التفشي بسرعة كبيرة.

وتم اكتشاف إصابات بـ"دلتا+" حتى الآن في ثماني دول ما عدا الهند، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والبرتغال وسويسرا واليابان وبولندا وروسيا والصين.