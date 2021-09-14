"دلتا" يدفع الصين لإغلاق مدينة يقطنها الملايين

لا تزال تخوض الصين حربها ضد فيروس كورونا، حيث أغلقت مدينة "شيامن" التي يقطنها الملايين، ومنعت السكان من مغادرة منازلهم، بعد تفشي متحور "دلتا".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم منع سكان مدينة شيامن، بإقليم فوجيان في جنوب شرق الصين، من الخروج من المنزل إلا في ظروف استثنائية.

وأغلقت المدينة، وهي مركز لتصنيع الإلكترونيات، المجمعات السكنية ودور العرض السينمائي والحانات وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات.

وسجلت المدينة 32 حالة إصابة أمس الإثنين.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 59 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، جميعها في مقاطعة فوجيان، بينما الـ 33 المتبقية وافدة من الخارج.