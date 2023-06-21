دماء وانين مجندتين اسرائيليتين انقلبت مركبتهما اثناء مطاردة فلسطينيين (فيديو)

اصيب اربعة جنود اسرائيليين بينهم مجندتان اثر انقلاب مركبتهم العسكرية خلال مطاردتها مركبة فلسطينية في منطقة مسافر يطا قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

واظهرت مقاطع مصورة السيارة التي تحمل شعار ما يسمى الشرطة الاسرائيلية وقد انقلبت على جانبها فيما تبدو مجندتان في داخلها وقد غطت الداماء وجه احديهما وراحت الاخرى تئن من شدة الالم.

وفي احد المقاطع يبدو عدد من الفلسطينيين وقد تحلقوا حول السيارة قبل ان تصل سيارات الاسعاف الاسرائيلية لانقاذ من فيها من الجنود.

ويسمع فلسطيني مسن وهو يقول في الفيديو بينما راح ينظر الى السيارة المنقبلة "الله لا يردهم".

الله ياخدكم



عاجل| 4 إصابات جراء انقلاب مركبة لشرطة الاحتلال أثناء مطاردتها مركبة قرب مسافر يطا جنوب الخليل. pic.twitter.com/hDJj5cv4ul — 🇵🇸يا ثورة.(حساب جديد) (@tawra8001) June 21, 2023

ومسافر يطا هو تجمع من 12 قرية فلسطيني يتهدد التهجير سكانها منذ عقود بسبب إقامة الاحتلال الاسرائيلي اكثر من عشر مستوطنات وبؤر استيطانية وحقل تدريبات عسكرية في منطقتهم.

#عاجل| 4 إصابات جراء انقلاب مركبة لشرطة الاحتلال أثناء مطاردتها مركبة قرب مسافر يطا جنوب الخليل. pic.twitter.com/KUKirHSZrT — 🇵🇸يا ثورة.(حساب جديد) (@tawra8001) June 21, 2023

وفي احدث اجراءات التنكيل باهالي المنطقة، اصدرت محكمة اسرائيلية الثلاثاء، قرارا بهدم مدرسة في مسافر يطا وامهلت المسؤولين عنها سبعة ايام لاخلائها.

ويقول الاهالي ان المدرسة وهي للمرحلة الاساسية مقامة على نحو ثلاثة دونمات وتضم خمس غرف صفية يدرس فيها أكثر من 50 طالبا.

