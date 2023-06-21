دماء وانين مجندتين اسرائيليتين انقلبت مركبتهما اثناء مطاردة فلسطينيين (فيديو)

اصيب اربعة جنود اسرائيليين بينهم مجندتان اثر انقلاب مركبتهم العسكرية خلال مطاردتها مركبة فلسطينية في منطقة مسافر يطا قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
واظهرت مقاطع مصورة السيارة التي تحمل شعار ما يسمى الشرطة الاسرائيلية وقد انقلبت على جانبها فيما تبدو مجندتان في داخلها وقد غطت الداماء وجه احديهما وراحت الاخرى تئن من شدة الالم.
وفي احد المقاطع يبدو عدد من الفلسطينيين وقد تحلقوا حول السيارة قبل ان تصل سيارات الاسعاف الاسرائيلية لانقاذ من فيها من الجنود.
ويسمع فلسطيني مسن وهو يقول في الفيديو بينما راح ينظر الى السيارة المنقبلة "الله لا يردهم".
ومسافر يطا هو تجمع من 12 قرية فلسطيني يتهدد التهجير سكانها منذ عقود بسبب إقامة الاحتلال الاسرائيلي اكثر من عشر مستوطنات وبؤر استيطانية وحقل تدريبات عسكرية في منطقتهم.
وفي احدث اجراءات التنكيل باهالي المنطقة، اصدرت محكمة اسرائيلية الثلاثاء، قرارا بهدم مدرسة في مسافر يطا وامهلت المسؤولين عنها سبعة ايام لاخلائها.
ويقول الاهالي ان المدرسة وهي للمرحلة الاساسية مقامة على نحو ثلاثة دونمات وتضم خمس غرف صفية يدرس فيها أكثر من 50 طالبا.