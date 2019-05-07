دمار بغزة في أول أيام شهر رمضان المبارك

منشور 07 أيّار / مايو 2019 - 08:49
آثار الدمار على غزة في أول أيام شهر رمضان المبارك
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