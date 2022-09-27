دمار في أنبوب "نورد ستريم".. الرئاسة الروسية: لا نستبعد تعرضه لعمليات تخريبية

لم تستبعد الرئاسة الروسية، حدوث عمليات تخريبية أدت إلى إلحاق دمار في خطوط انابيب الغاز نورد ستريم في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، اليوم الثلاثاء، إن المعلومات الواردة من كل من شركة غازبروم والشركة المشغلة ، بشأن حالة الطوارىء في "نورد ستريم" مثيرة للقلق.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "نعم، كانت هناك معلومات بالأمس، ظهرت من كل من شركة غازبروم ومن المشغل... هذه أخبار مزعجة للغاية، في الواقع، نحن نتحدث عن بعض الدمار في خط الأنابيب، ولم يتضح بعد أي نوع، في المنطقة الاقتصادية الدنماركية".

وقال بيسكوف في رد على سؤال من الصحفيين حول وجود أعمال تخريبية في نورد ستريم، مما أدى إلى تدميره، إنه لا يمكن استبعاد أي خيار حتى ظهور نتائج الدراسة:

"في الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد أي خيار. من الواضح أن هناك نوعا من تدمير الأنبوب، أما سبب ذلك فلا يمكن استبعاد بعض الخيارات على الأقل، قبل ظهور نتائج الدراسة".

هذا وأبلغت شركة "نورد ستريم أ جي" الصحفيين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن التدمير الذي حدث في نفس اليوم في وقت واحد على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.

وقالت: "التدمير الذي حدث في نفس اليوم في وقت واحد على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية لنظام نورد ستريم هو أمر غير مسبوق. ليس من الممكن حتى الآن تقدير توقيت استعادة البنية التحتية لنقل الغاز".

وحسبما ذكرت صحيفة "تاغشبيغل" نقلا عن مصادرها، مساء أمس الاثنين، قد يكون سبب انخفاض الضغط في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 وعلى كلا الخطين من خط أنابيب نورد ستريم هو التخريب المستهدف.

وبحسبها، في كلتا الحالتين، بدأ تحقيق في أسباب الحادث، شاركت فيه وكالات الأمن الفيدرالية الألمانية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تقييم السلطات قولها "لا يمكننا تخيل سيناريو آخر سوى التخريب المستهدف". وأضاف: "كل شيء يدل على أنه ليس صدفة".

وتقول المصادر إن هذا النوع من التخريب ليس بالتافه ولتنفيذه يجب استخدام قوات خاصة مثل الغواصين.