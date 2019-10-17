دمشق: أردوغان يزرع الموت والدمار

دان مصدر في وزارة الخارجية السورية ما وصفه بـ"العدوان التركي السافر" الذي يمارسه نظام أردوغان من خلال "زرع الموت والدمار" في سوريا عبر عملية "نبع السلام" العسكرية

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر الذي لم يُذكر اسمه قوله إن أردوغان ينتهك القوانين والأعراف الدولية بشكل "فاضح"، مضيفا أن "العدوان التركي يضع نظام أردوغان في مصاف المجموعات الإرهابية التي قدم لها مختلف أشكال الدعم".

وشدد المصدر على أن سوريا "تجدد رفضها المطلق وإدانتها الشديدة للعدوان التركي السافر والتدخل في الشؤون الداخلية"، لافتا إلى أن "المجتمع الدولي برمته مطالب بالاضطلاع بمسؤولياته في الضغط على نظام أردوغان لوضع حد لعدوانه على سوريا وتحميله كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة عليه وإرغام النظام التركي على الإقلاع عن سياساته التخريبية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم".

وتأتي التصريحات السورية في ظل استمرار عملية "نبع السلام" شمال شرقي البلاد، والتي يقول أردوغان إن الهدف منها هو "تطهير المنطقة من إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم داعش".