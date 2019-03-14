استمرار ترميم المنازل المدمرة في مخيم اليرموك جراء الحرب

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات بمنطقة اليرموك جنوبي دمشق أن أكثر من 3 آلاف مواطن طلبوا العودة إلى منازلهم في المخيم، مشيرا إلى استمرار ترميم المنازل المدمرة جراء الحرب هناك.

وكشف سمير الجزائرلي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات بمنطقة اليرموك لـ"الوطن" السورية، عن اقتراح قدمته المحافظة لإقامة طوابق إضافية تعويضا للمواطنين الذين هدمت منازلهم، لافتا إلى أن التنظيم سيكون عبارة عن بعض التعديلات فقط على الوضع الراهن، دون الحاجة لهدم كلي وإعادة بناء بالكامل.

وتحدث الجزائرلي عن بعض المشاكل التي يعاني منها المخيم، والحالة القانونية لملكيات العقارات إذ يوجد العديد من المواطنين سكنوا بمنازل غير منازلهم وإذا تم السماح للمواطنين بالعودة ستبرز مشكلة الملكيات.

وأضاف: "لاحظنا وجود مواطنين قاموا بشراء أو بيع عقارات بناء على عقد غير مصدق أو كلام شفهي ما يسبب حالة تنازع على الملكيات، لذا تم تشكيل لجنة حل خلافات وفق القانون رقم 10 من المرسوم 66 الذي وضع لحفظ حقوق الناس الذين لا يدركون المسائل القانونية"، موضحا أنه بموجب هذا القانون ينظر للعقد الأقدم وإلى العقد المصدق، كما يستطيع المالك في حال سفره تكليف أحد أقاربه بتقديم أوراقه الثبوتية نيابة عنه.