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دمشق: أكثر من 3 آلاف شخص طلبوا العودة إلى منازلهم في "اليرموك"

دمشق: أكثر من 3 آلاف شخص طلبوا العودة إلى منازلهم في "اليرموك"
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