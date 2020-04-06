دمشق: إجراء جديد لاحتواء تفشي "كورونا"

أصدرت محافظة دمشق تعميما يقضي بمنع التجول والتنزه في منطقة الربوة ومحيط حديقة الجاحظ وضمن الحدائق العامة في المدينة بشكل نهائي وفي كافة الأوقات.

وبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من الساعة الثانية ظهر اليوم وحتى إشعار آخر، بحيث يتم الإشراف على تطبيقه من قبل قيادة شرطة محافظة دمشق.

وتتواصل حملات التنظيف والتعقيم في أحياء وشوارع مدينة دمشق إضافة إلى غسل حاويات القمامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وسبق للحكومة السورية أن وسعت حزمة الإجراءات التقييدية المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس، فوسعت حظر التجول اليومي ليشمل يومي الجمعة والسبت، ويبدأ من الساعة 12 حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وحتى إشعار آخر.

كما شددت بعض إجراءاتها في بعض محافظاتها، كطرطوس في الساحل السوري، إذ تم منع التجول على الكورنيش البحري بدءا من الثانية ظهر اليوم وحتى إشعار آخر.

وفي محافظة حلب اتخذ قرار مماثل ومنع التجول في منطقة كورنيش الإذاعة في المدينة.

كما عزلت السلطات منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق، لتكون ثاني المناطق التي تشهد حالة عزل بعد بلدة منين، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في البلاد 19 شخصا، شفي منهم اثنان، وتوفي اثنان آخران.