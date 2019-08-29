دمشق: اغتيال مسؤول محلي بعد خلافه مع "شبيح" على بناء سور 

قتل رئيس بلدية قدسيا في ريف دمشق “نبيل رزمة” بانفجار عبوة ناسفة وسط ساحة العمري، زرعها مجهولون داخل سيارة

وافادت تقارير ان القتيل بعثي عريق نقل الى المشفى في حالة الخطر الشديد قبل ان يفارق الحياة

وقالت مصادر ان رزمة كان على خلاف مع "شبيح" على بناء سور لمنزل الاخير وان اصابع تشير اليه

وينحدر “نبيل رزمة” من مدينة قدسيا، وهو من المقربين لقيادات ميليشيا “الحرس الجمهوري”؛ المسؤول المباشر عن المدينة، ومارس نشاطه خارج المدينة خلال فترة سيطرة فصائل المعارضة. وعاد فور خروج المعارضة من المدينة، ليتسلّم منصب إدارة المجلس البلدي.