دمشق: التدخل الأمريكي بعمل "اللجنة الدستورية" مرفوض

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، أن بيان واشنطن حول جلسات لجنة مناقشة الدستور "لا قيمة له ولا ولن يؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها"

وأضاف أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية "يؤكد مرة أخرى وبشكل قاطع محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة وآخرها الآن بتدخلها بعمل اللجنة".

وشدد المصدر على أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا الحوار هو سوري – سوري ولا يحق لأي أحد التدخل فيه، أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة وأن دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص غير بيدرسون ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شؤونها فقط".

وختم بالقول إن "أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه".

وكانت الخارجية الأمريكية اتهمت، أمس السبت، وفد الحكومة السورية باللجنة الدستورية، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، بمحاولة تعطيل عمل اللجنة من خلال "طرح شروط مسبقة".

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن أطراف اللجنة الدستورية السورية لم تتمكن من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الدورة المقبلة.