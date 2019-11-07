دمشق: انفجار عبوة ناسفة بسيارة مبيت للحرس الجمهوري

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مبيت تابعة للحرس الجمهوري للجيش السوري، في مساكن الحرس الجمهوري بمدينة قدسيا بضواحي دمشق.

وذكرت مصادر أهلية في منطقة مساكن الحرس (العرين) في قدسيا أن انفجارا استهدف حافلة تقل أفرادا من الجيش السوري.

وأفادت المصادر بأن الانفجار اقتصر على عدد من الجرحى، إذ استيقظ أهالي المنطقة على دويه عند السابعة صباحا، وقبيل ذروة الازدحام اليومي لتلاميذ المدارس بقليل.

وذكرت صفحات ومواقع إخبارية في المنطقة أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، فيما لم يعرف بعد ما إذا كانت العبوة قد زرعت في السيارة المستهدفة أم في الطريق.