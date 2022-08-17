دمشق تحدد شروطها للحوار مع واشنطن

حددت الحكومة السورية شروطها لاي حوار مع القيادة الاميركية ، وشددت على ان اي لقاء سيطكون علني قائم على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

احترام السيادة السورية

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية سانا أنه:

يتعين على الجانب الأمريكي وبشكل فوري وغير مشروط سحب قواته العسكرية التي تتواجد على أراضي سوريا بشكل غير شرعي

الامتناع عن سرقة وتهريب النفط والقمح السوري

رفع الغطاء والحماية عن الجماعات الانفصالية المسلحة وعن الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتواجد في قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية غير الشرعية

ووضع حد نهائي وغير مشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الشعب السوري".

دمشق بريئة من خطف اميركيين

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: ان ادارة واشنطن اتهمت الحكومة السورية بخطف مواطنين اميركيين من بينهم أوستن تايس، العسكري في الجيش الأمريكي، والذي اعترفت الحكومة الأمريكية منذ سنواتٍ مضت بأنه دخل وغيره من الأمريكيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل غير شرعي واكدت انها انباء مضللة

واشارت سورية الى ان اميركا هي من خرقت أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حين غضت الطرف بل وشجعت العشرات من المواطنين الأمريكيين على السفر إلى سوريا والدخول إلى أراضيها دون إذنٍ من حكومتها وبشكلٍ غير شرعي، عبر معابر حدودية غير نظامية أو بالتسلل إلى مناطق تسيطر عليها مجموعات إرهابية مسلحة وفق المصدر الرسمي السوري