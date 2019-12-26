دمشق تحذر من عمليات ضد الجنود الأمريكان

قالت بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية، إن واشنطن ليس لها أي حق في النفط السوري، محذرة من "عمليات" ضد الجنود الأمريكيين الذين يحرسون حقول النفط.

وأكدت شعبان في حوار مع موقع NBC News، نُشر أمس الأربعاء، أن ترامب يتحدث عن "سرقة" النفط، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت سابق، التي قال فيها إن الولايات المتحدة "ستحفظ" النفط السوري.

وحذرت شعبان من "المعارضة الشعبية والعمليات ضد المحتلين الأمريكيين لنفطنا"، مضيفة أنه "يجب تحرير أراضينا من المحتلين الأجانب بشكل كامل، سواء كانوا إرهابيين أو أتراكا أو أمريكيين".

وتأتي تصريحات شعبان في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوري عن تحرير أراض تزيد مساحتها على 320 كم مربعا، وتطهيرها من المسلحين في محافظة إدلب، وبسط سيطرته على أكثر من 40 مركزا سكنيا هناك.

كما تتزامن تصريحات المسؤولة السورية مع تمركز الشرطة العسكرية الروسية في موقع كان يسيطر عليه الجيش الأمريكي في قرية تل السمن بشمالي مدينة الرقة، وهي منطقة استراتيجية على مفترق طرق تربط هذه المدينة بوسط وشمالي البلاد.