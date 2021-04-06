دمشق: ليتر البنزين إلى 3500 ليرة والمازوت بـ 2000

خلت شوارع العاصمة من أغلب سياراتها بسبب قلة مادة المحروقات وانعكس ذلك على وسائل النقل فامتدت طوابير المواطنين بحثاً عن سيارة نقل عامة أو خاصة توصلهم إلى مقاصدهم في وقت أصبح فيه من الصعوبة بمكان ركوب تكاسي الأجرة بسبب المبالغ الخيالية التي يطلبها سائقو هذه السيارات والتي تبدأ بألفي ليرة وقد تصل إلى سبعة آلاف ليرة بين أحياء العاصمة.

صرلي ٢٠ ساعة واقف ع دور البنزين، أنا مريض، لإيمتا بدي ضل؟ أثر برس تم النشر بواسطة ‏يوميات قذيفة هاون في دمشق‏ في الثلاثاء، ٦ أبريل ٢٠٢١

وتبدو حجة سائقي التكسي جاهزة فالبنزين غير متوفر والوقوف على دور محطة الوقود يتجاوز السبع ساعات والبنزين يباع بالجالون داخلها بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً على حين يباع ليتر البنزين خارج المحطة بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة وفق ما أكده بعضهم في حين أصبح سائقو ما يطلقون على أنفسهم تكسي سرفيس يتقاضون مبالغ مختلفة بين العاصمة وريفها فإلى جرمانا 1500 ليرة وكذلك قدسيا والضاحية على حين وصلت إلى ثلاثة آلاف ليرة للراكب إلى جديدة عرطوز وصحنايا.

وتوقفت يوم الجمعة أغلب سرافيس العاصمة وريفها عن العمل وضاعف بعض من عمل منها من أجرته التي يتقاضاها من الراكب فوصلت إلى مئتي ليرة على خط مزة جبل كراجات فيما تقاضى سائقون 1500 ليرة لنقل الركاب من السومرية إلى مضايا على حين أن أجرة الراكب لا تتعدى خمسمئة ليرة وفقا للتسعيرة النظامية.

مدير تموين دمشق عدي شبلي أكد في تصريح نقلته صحيفة الوطن، أن دوريات التموين تقوم بعملها وتعمل على معالجة أي شكوى من المستهلك مشيراً إلى وجود هذه الدوريات في جميع محطات المحروقات لضبط عملها ومنع المتاجرة بالمادة من أجل وصولها لمستحقيها كاشفا عن تنظيم 710 ضبوط محروقات منذ بداية العام بمختلف المخالفات التي تشمل الاتجار بالمادة أو الغش بها أو سوء توزيعها أو تقاضي زيادة في أسعارها.