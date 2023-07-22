دمشق: مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر حريق مشفى للأمراض النفسية

أسفر اندلاع حريق في مشفى ابن رشد للأمراض النفسية في العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، عن مقتل شخص وإصابة 24 آخرين.

وافاد بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة السورية، بأن من بين المصابين ثلاثة من الكوادر الطبية التابعة للمشفى، إضافةً إلى 16 نزيلاً و5 مرافقين لهم.

وقامت فرق الإسعاف والطوارئ، إلى جانب فوج الإطفاء والدفاع المدني، بالاستجابة الفورية للحادث، حيث تمكنوا من إخماد الحريق في غضون نصف ساعة وعزل انتشاره للجوار، حيث تم نقل المصابين إلى مشفى ابن النفيس لتلقي العلاج اللازم.

وأكد وزير الصحة حسن محمد الغباش، أن جميع النزلاء ومرافقيهم يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية اللازمة.

وتجري التحقيقات حاليًا للتحقق من أسباب الحريق الذي تمت السيطرة عليه بسرعة ومنع امتداده إلى أجزاء أخرى من المشفى.

يُذكر أن وزير الصحة شخصيًا رافق المصابين إلى مشفى ابن النفيس وقام بمتابعة حالتهم الصحية، تأكيدًا على التزام الحكومة بتقديم الرعاية الكاملة للمتأثرين بهذا الحادث الأليم.



