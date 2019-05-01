دمشق: من قاتل ضدنا لن يشارك في إعادة الإعمار

أكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية، أنه لن يتم السماح بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا للدول التي ساعدتها خلال أزمتها.

وأعربت شعبان عن أملها في أن تكون الصين وإيران وروسيا، بين الدول الرئيسية المشاركة في هذه العملية.

وأضافت في حديث لوكالة "نوفوستي": "أعلن الرئيس بشار الأسد، أن الدول التي قاتلت ضدنا خلال الحرب، لن تشارك في إعادة إعمار البلاد. فقط الدول التي ساعدتنا وكانت لها علاقات ودية معنا، ستكون بين شركائنا خلال عملية إعادة البناء".

وشددت شعبان على ضرورة تحرير كافة أراضي سوريا من الإرهابيين، قبل البدء بعمليات إعادة الإعمار بشكل كامل.

وقالت: "نحن نأمل بتحقيق الانتصار على فلول الإرهاب في شمال شرقي سوريا وإدلب".