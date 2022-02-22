دمشق: هذه شروطنا لتطبيع العلاقات مع تركيا

كشف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، عن شروط دمشق لتطبيع العلاقات مع تركيا.

وقال المقداد، خلال المؤتمر الشرق أوسطي لمنتدى "فالداي" للحوار في موسكو: "أولاً، لدينا تاريخ مشترك ... والآن نطالب الحكومة التركية بسحب قواتها من الأراضي السورية، وثانياً، الكف عن دعم الإرهابيين والكف عن حرمان السكان السوريين من الموارد المائية وبناء علاقات معنا على أساس الاحترام المتبادل. أعتقد أنه إذا التزمنا بهذه النقاط، فيمكن أن تتحسن علاقاتنا".

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.

وقال المقداد خلال المؤتمر ذاته: "لقد أدلى السيد الرئيس بوتين ببيان يوم أمس يمثل حقًا علامة فارقة في التاريخ، وأنتم تعلمون أن الجمهورية العربية السورية تؤيد بالكامل البيان الذي أدلى به الرئيس بوتين".