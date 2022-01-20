دموع الإبل تتجمد.. موجة برد قاسية تضرب السعودية (فيديوهات)

تشهد مناطق شمال المملكة العربية السعودية، موجة برد شديدة، حيث تدنت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، بعد تأثر منطقة الشرق الأوسط بسلسلة من الكتل القطبية المتلاحقة، فرضت طوقا جليديا على العديد من الدول.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من مقاطع الفيديو التي توثق مدى تأثير موجة البرد على مناطق في السعودية.

و أظهر أحد المقاطع الذي نشر عبر "تويتر"، تجمد الدموع في عيون الإبل في طريف -شمال المملكة- بعد تدني الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في الآونة الأخيرة.

تجمد ثوب

كما وثق مقطع فيديو آخر شدة البرودة في محافظة طبرجل السعودية، وكيف تجمد على إثرها ثوب المزارع بشكل مستقيم.

وأظهر مقطع فيديو وثقه المزارع ظاهر عتيق الشراري، وتداوله رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الثوب متجمد ويبدو وكأن شخصا يرتديه، وهو ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل.

وقال موثق الفيديو: "السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير التاريخ اليوم 19 يناير 2022..الثوب متجمد هذا الثوب الشغل حق المزرعة ونحمد الله ونشكره".

المزارع ظاهر عتيق الشراري من محافطة #طبرجل يوثق شدة البرودة وماحصل لأحد الملابس التي يرتديها أثناء عمله بمزرعته.@ALMISNID @nazeeh_alhaizan @A__alhussaini pic.twitter.com/F0KHcmpPoc — سناب القريات (@Gorayat_Snap) January 19, 2022

أبرد مدينة في السعودية

وكشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن اسم أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ30 عاما الماضية، وفقا للسجلات المناخية للمركز.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن طريف الواقعة شمال المملكة هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ30 عاما الماضية، وكان المركز أكد الثلاثاء، استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع فرصة لتكون الصقيع، موضحا أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ(-6)ْ.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره أمس الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان)، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.

🛑#طريف هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاماً الماضية وفقاً للسجلات المناخية للمركز.#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/Zf5QG1nrCo — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) January 19, 2022

وكشف أستاذ المناخ السعودي، عبد الله المسند، في وقت سابق من اليوم عن موعد دخول أبرد كتلة هوائية في هذا الشتاء حتى الآن للمملكة، محذرا من "التنزه البري".